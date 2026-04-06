REKLAMA 5 szczecin
REKLAMA

Święconka Jakubowa w katedrze [GALERIA]

Data publikacji: 04 kwietnia 2026 r. 13:18
Fot. Piotr Sikora  

W Wielką Sobotę w szczecińskiej bazylice archikatedralnej odbyła się „Święconka Jakubowa” skierowana do osób potrzebujących. Pokarmy poświęcił arcybiskup Wiesław Śmigiel.

REKLAMA

Jak co roku, wydarzenie miało charakter charytatywny. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przygotowała koszyczki, a także 450 paczek z żywnością, które trafiły do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

„Święconka Jakubowa” jest organizowana w Szczecinie od lat. To gest wsparcia dla najbardziej potrzebujących mieszkańców oraz symbol solidarności w okresie Świąt Wielkanocnych.

(K) 

REKLAMA
REKLAMA

REKLAMA