Święconka Jakubowa w katedrze [GALERIA]

Fot. Piotr Sikora

W Wielką Sobotę w szczecińskiej bazylice archikatedralnej odbyła się „Święconka Jakubowa” skierowana do osób potrzebujących. Pokarmy poświęcił arcybiskup Wiesław Śmigiel.

Jak co roku, wydarzenie miało charakter charytatywny. Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej przygotowała koszyczki, a także 450 paczek z żywnością, które trafiły do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

„Święconka Jakubowa” jest organizowana w Szczecinie od lat. To gest wsparcia dla najbardziej potrzebujących mieszkańców oraz symbol solidarności w okresie Świąt Wielkanocnych.

(K)

