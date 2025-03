Światowy Dzień Wody w Fabryce Wody

Obchody Światowego Dnia Wody w Fabryce Wody to połączenie edukacji, zabawy i inspirujących spotkań. Fot. Piotr SIKORA

Światowy Dzień Wody to dobra okazja, by zatrzymać się na chwilę i zastanowić nad tym, jak cennym zasobem jest woda oraz jak ważna jest jej ochrona. W sobotę 22 marca w szczecińskiej Fabryce Wody czekają eksperymenty, quizy, konkursy i dużo wiedzy. To dzień pełen aktywności dla całej rodziny.

Woda to fundament życia na Ziemi, ale jej zasoby nie są nieskończone. W dobie zmian klimatycznych, rosnącej urbanizacji i postępującego zanieczyszczenia coraz częściej stajemy przed wyzwaniami związanymi z jej niedoborem i jakością. Światowy Dzień Wody to moment refleksji nad tym, jak nasze codzienne nawyki wpływają na globalne zasoby wodne i co możemy zrobić, aby je chronić.

– Obchody Światowego Dnia Wody w Fabryce Wody to połączenie edukacji, zabawy i inspirujących spotkań – zapowiada Piotr Zieliński, rzecznik prasowy FW. – O wodzie wiemy wszystko i tą wiedzą będziemy się dzielić z Wami. W godzinach 10-14 w naszym Edukatorium – Centrum Nauki o wodzie, na odwiedzających czekać będą interaktywne gry, łamigłówki i eksperymenty związane z wodą, które w angażujący sposób przybliżą jej rolę w przyrodzie i codziennym życiu. Dodatkowo uczestnicy będą mogli zobaczyć prace młodych artystów, które powstały w ramach finału konkursu plastycznego „Świętuj Dzień Wody w Fabryce Wody”, w którym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 przedstawili swoją wizję ochrony wody i jej znaczenia. O godzinie 12 będzie się można zapoznać z prezentacjami kół naukowych studentów Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego. To doskonała propozycja dla maturzystów. Tematem prac jest oczywiście woda. Atrakcje dostępne będą w cenie biletu do Edukatorium.

Jak dodaje Piotr Zieliński, podczas wydarzenia warto będzie zatrzymać się na dłuższą chwilę przy stoisku ZWiK oraz „Barze Kranówka”, gdzie każdy będzie mógł spróbować water drinków i przekonać się, jak smaczna i zdrowa może być kranówka. To też doskonała okazja, by się dowiedzieć, dlaczego warto wybierać wodę z kranu i jak dzięki temu można dbać o środowisko. Dostępne będzie Koło Fortuny, spotkamy też „Detektywa Kranówkę”. To utrzymana w klimacie detektywistycznym gra. By wygrać nagrody, trzeba będzie rozwiązać zagadki. Stoisko będzie dostępne w godzinach 10-15. Te atrakcje będą dostępne w łączniku przy głównym wejściu do Fabryki Wody. Można z nich skorzystać za darmo – bez biletu.

(K)