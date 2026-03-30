Światowy Dzień Endometriozy. Specjalistyczna poradnia dla pacjentek działa na Pomorzanach [FILM]

Fot. USK2

W poniedziałek 30 marca przypada Światowy Dzień Endometriozy. W szpitalu na szczecińskich Pomorzanach od kilku miesięcy działa specjalistyczna poradnia dla pacjentek.

30 marca obchodzony jest Światowy Dzień Endometriozy – choroby, z którą zmaga się wiele kobiet na całym świecie. Jeszcze do niedawna proces jej diagnozowania był długotrwały i często zajmował nawet kilka lat, co znacząco wpływało na jakość życia pacjentek. Dziś sytuacja stopniowo się poprawia, a dostęp do specjalistycznej opieki staje się coraz łatwiejszy.

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 2 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, przy Klinice Położnictwa i Ginekologii, od kilku miesięcy funkcjonuje Poradnia Leczenia Endometriozy.

Poradnia oferuje kompleksową opiekę nad pacjentkami z podejrzeniem lub rozpoznaniem endometriozy. W proces leczenia zaangażowany jest zespół specjalistów, w tym ginekolodzy, fizjoterapeuci oraz dietetycy. Takie interdyscyplinarne podejście pozwala nie tylko na szybszą diagnostykę, ale również skuteczniejsze leczenie i poprawę komfortu życia pacjentek.

- W ostatnim czasie pojawiło się duże zainteresowanie leczeniem endometriozy - mówi dr n. med. Piotr Włodarski, specjalista ginekolog z USK-2. - Jest to problem, który dotyczy bardzo wielu kobiet i często życie z bólem, takim niezrozumieniem społecznym powodowało szereg różnych następstw, takich jak depresje czy niepłodność, różne dolegliwości bólowe i choroby, które powodowały nawet docelowo wielkie okaleczenie. Dzisiejsza wiedza medyczna coraz bardziej pozwala walczyć z dolegliwościami, które mamy, zarówno zachowawczo, weszło szereg różnych leków, które możemy wykorzystać, jak również współpraca z innymi specjalnościami, które pozbawiają pacjentki dolegliwości. My ze swojej strony oferujemy również bardzo zaawansowane szerokie operacje, które pozwalają pozbyć się choroby, dolegliwości bólowych, pozwalają na to, że pacjentki nieokaleczone mogą żyć i cieszy się życiem bez bólu.

Specjaliści zachęcają kobiety, które na co dzień zmagają się z przewlekłym bólem, bolesnymi miesiączkami czy innymi niepokojącymi objawami, do zgłaszania się na konsultacje.

- W dzisiejszych czasach diagnoza endometriozy często jest opóźniona o 8-10 lat, mimo że pacjentka zgłasza typowe objawy choroby - mówi dr n. med. Piotr Tousty, specjalista ginekolog. - W poradni staramy się chorobę jak najszybciej rozpoznać, aby wdrożyć odpowiednie holistyczne podejście farmakologiczne, dietetyczne, fizjoterapeutyczne, aby pacjentce jak najbardziej pomóc i jej jakość życia była jak najlepsza. Dzięki takiemu postępowaniu duża część pacjentek nie wymaga leczenia operacyjnego lub to leczenie operacyjne nie musi być bardzo skomplikowane. Kiedy leczenie zachowawcze nie pomaga, mamy w swoim zespole chirurgów, urologów, odpowiednio doświadczonych ginekologów, którzy mogą pacjentce pomóc i wyleczyć ją z tej niebezpiecznej i długofalowej choroby.

Rejestracja do Poradni Leczenia Endometriozy w szpitalu na Pomorzanach dostępna jest pod adresem: https://usk2.szczecin.pl/page/1831

Powstał także film, z którego pacjentki mogą pozyskać wiedzę na temat leczenia.

