Sobota, 13 grudnia 2025 r. 
REKLAMA 4 szczecin
REKLAMA

"Światło wolności" dla ofiar stanu wojennego

Data publikacji: 13 grudnia 2025 r. 20:49
Ostatnia aktualizacja: 13 grudnia 2025 r. 21:11
"Światło wolności" dla ofiar stanu wojennego
 

W 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na placu Solidarności w Szczecinie przy pomniku Anioła Wolności po raz kolejny zapłonęło "Światło wolności". Znicze zapalili dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Męciński i członkowie opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, a wśród nich m.in. ks. kan. Waldemar Szczurowski, Łucja Plaugo, Mieczysław Ustasiak, Ewaryst Waligórski, Leszek Duklanowski oraz szef zachodniopomorskiej "Solidarności", Dariusz Głogowski. 

REKLAMA

- Pamiętajmy o ofiarach stanu wojennego - zaapelował Krzysztof Męciński. 

Podczas stanu wojennego internowano ok. 10 tys. osób, według różnych szacunków zginęło ponad sto. ©℗

(as)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

4 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA