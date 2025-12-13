"Światło wolności" dla ofiar stanu wojennego

W 44. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na placu Solidarności w Szczecinie przy pomniku Anioła Wolności po raz kolejny zapłonęło "Światło wolności". Znicze zapalili dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Męciński i członkowie opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, a wśród nich m.in. ks. kan. Waldemar Szczurowski, Łucja Plaugo, Mieczysław Ustasiak, Ewaryst Waligórski, Leszek Duklanowski oraz szef zachodniopomorskiej "Solidarności", Dariusz Głogowski.

- Pamiętajmy o ofiarach stanu wojennego - zaapelował Krzysztof Męciński.

Podczas stanu wojennego internowano ok. 10 tys. osób, według różnych szacunków zginęło ponad sto. ©℗

