„Światełko Wolności” w Szczecinie. Pamiętali o ofiarach stanu wojennego [GALERIA]

Foto: Marcin Górka/IPN

„Światełko Wolności” zapłonęło w Szczecinie przy pomniku Anioła Wolności na Placu Solidarności w 42. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Jego ofiary: poległych, represjonowanych, internowanych, zwolnionych z pracy czy zmuszonych do ucieczki z kraju uczcili w ten sposób dyrektor szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Męciński wraz z działaczami opozycji antykomunistycznej.

Znicze zapalili m.in. Stanisław Wądołowski, który pełnił funkcję wiceprzewodniczącego regionu i komisji krajowej Solidarności w latach 80. czy Leszek Duklanowski - uczestnik strajku w Zarządzie Portu, internowany w czasie stanu wojennego. Byli także inni działacze opozycyjni, stoczniowcy i żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy przy pomniku wystawili asystę honorową. W ciszy wszyscy zapalili znicze i oddali cześć ofiarom i pokrzywdzonym w stanie wojennym. „Zapal Światełko Wolności” to ogólnopolska akcja Instytutu Pamięci Narodowej. Nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku wykonały rzesze mieszkańców wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał również prezydent USA Ronald Reagan, który w bożonarodzeniowym orędziu do narodu powiedział: „Niech płomień milionów świec w amerykańskich domach będzie świadectwem, że światła wolności nie uda się zgasić”.

Podległe Związkowi Radzieckiemu komunistyczne władze PRL wprowadziły stan wojenny 13 grudnia 1981 roku i trwał on aż do 22 lipca 1983 roku. Była to de facto komunistyczna junta na czele z gen. Jaruzelskim, która zatrzymała w ten sposób dążenia wolnościowe Polaków.

- Gdyby nie stan wojenny, zapewne system komunistyczny runąłby wcześniej - mówi dyrektor szczecińskiego oddziału IPN Krzysztof Męciński.

W tym czasie zostało internowanych ok. 10 tys. osób, zginęło wg różnych szacunków ponad setka osób, choć pełnej listy ofiar zapewne nigdy uda się ustalić.

(as)