Świąteczne akcenty w Galerii Szpargałek

Jutro (26 listopada), ostatnia środa miesiąca, a to oznacza kolejną edycję charytatywnej Galerii Szpargałek. Można się spodziewać świątecznych akcentów.

REKLAMA

Galeria znajduje się na terenie Ekoportu - Arkońska 39 (róg Arkońskiej i Harcerzy). W środę można ją odwiedzać od godziny 10 do 17.

Jak co roku staramy się o świąteczny akcent i przygotowaliśmy dekoracje chomikowane przez cały rok właśnie na ostatnią galerię poprzedzającą święta Bożego Narodzenia - informują organizatorzy dzisiejszego wydarzenia. - Nie zabraknie oczywiście stałego asortymentu i jesteśmy pewni, że każdy znajdzie coś dla siebie.

(K)

REKLAMA