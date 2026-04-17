Strefa Czystego Transportu w Szczecinie już obowiązuje. Można ją ignorować przez 30 dni w roku

Strefa Czystego Transportu w Szczecinie jest już oznakowana i obowiązuje od piątku. Fot. Dariusz Gorajski

Od piątku 17 kwietnia w Szczecinie obowiązuje Strefa Czystego Transportu. Obejmuje ona dolny i część górnego tarasu Starego Miasta w granicach obecnie funkcjonującej Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania. Jest specjalnie oznakowana.

Przypomnijmy, że oficjalnie celem ustanowienia Strefy Czystego Transportu na tym obszarze jest podniesienie atrakcyjności przestrzeni miejskiej, poprawa jakości powietrza, ograniczenie hałasu oraz - co miasto wielokrotnie akcentowało - zwiększenie szans Szczecina na pozyskiwanie dodatkowych funduszy zewnętrznych na rozwój infrastruktury miejskiej.

Na teren Strefy Czystego Transportu bez ograniczeń mogą wjeżdżać: prywatne samochody, których posiadacze nabyli abonament lub uiściły opłatę zryczałtowaną lub są uprawnieni do postoju z zerową stawką opłaty w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania lub na Płatnym Parkingu Niestrzeżonym Dolny Taras; samochody należące do osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Mieście Szczecin ze wskazaniem miejsca zamieszkania w granicach Strefy; samochody osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które nabyły abonament w Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania; samochody należące do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę w granicach Strefy; pojazdy wskazane przez placówki lub osoby, dla których wydano kartę parkingową przysługującą osobom niepełnosprawnym; samochody osobowe z silnikami z zapłonem iskrowym – spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro 3 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 r.; z silnikami z zapłonem samoczynnym – spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro 4 lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 r.; pojazdy o masie powyżej 3,5 t. z silnikami z zapłonem iskrowym – spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro III lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2000 r. oraz z silnikami z zapłonem samoczynnym – spełniające przynajmniej wymagania europejskiej normy emisji spalin Euro IV lub wyprodukowane nie wcześniej niż w 2005 r.; motocykle i czterokołowce; samochody specjalne; pojazdy zabytkowe.

Dodatkowo: wszystkie pojazdy samochodowe niewymienione wyżej będą mogły wjechać na teren SCT bez ograniczeń - do 30 dni w roku.

- Kontrola będzie prowadzona na zasadach ogólnych Prawa o ruchu drogowym, na podstawie danych z centralnej ewidencji pojazdów lub specjalnych naklejek na szybach, wydawanych dla uprawnionych do wjazdu pojazdów - informuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta.

Uchwała Rady Miasta Szczecin wprowadzająca SCT została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 2 kwietnia i weszła w życie po dwóch tygodniach od tej publikacji. Jednak jak już pisaliśmy, nadal trwa tzw. procedura nadzorcza wojewody, czyli sprawdzanie zgodności z prawem uchwały podjętej przez Radę Miasta Szczecina. Wojewoda na tę ocenę ma 30 dni. W przypadku szczecińskiej SCT termin ten upłynie dopiero 29 kwietnia.

Skargę do wojewody na uchwałę wprowadzającą Strefę Czystego Transportu w Szczecinie złożył Michał Wójtowicz, działacz partii Nowa Nadzieja (Konfederacja). Uchwałę krytykowali zarówno politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak i radni Rady Osiedla Stare Miasto.

(sag), (an)

