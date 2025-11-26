Strażacy uwolnili zakleszczoną sarnę

Zakleszczoną między szczeblami ogrodzenia sarnę udało się oswobodzić. Fot. OSP Korzystno

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzystnie uratowali sarnę. Zwierzę zakleszczyło się między szczeblami ogrodzenia znajdującego się w sąsiedztwie ścieżki rowerowej między Korzystnem a Przećminem.

Zawiadomieni o zdarzeniu druhowie natychmiast udali się we wskazane miejsce. Aby przestraszoną sarnę można było oswobodzić, strażacy najpierw okryli jej głowę kocem. Potem przystąpili do uwalniania jej uwięzionego ciała. Na szczęście spokojnie prowadzona akcja przyniosła oczekiwany skutek. Według oceny ratowników zwierzę nie odniosło żadnych obrażeń. Uwolnione szybko doszło do siebie i uciekło do swojego naturalnego środowiska, czyli lasu. Szybka i sprawna interwencja strażaków z Korzystna pozwoliła na przerwanie stresu i cierpienia zwierzęcia.©℗

