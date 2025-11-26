Środa, 26 listopada 2025 r. 
REKLAMA 5 szczecin
REKLAMA

Strażacy uwolnili zakleszczoną sarnę

Data publikacji: 26 listopada 2025 r. 17:30
Ostatnia aktualizacja: 26 listopada 2025 r. 17:30
Strażacy uwolnili zakleszczoną sarnę
Zakleszczoną między szczeblami ogrodzenia sarnę udało się oswobodzić. Fot. OSP Korzystno  

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Korzystnie uratowali sarnę. Zwierzę zakleszczyło się między szczeblami ogrodzenia znajdującego się w sąsiedztwie ścieżki rowerowej między Korzystnem a Przećminem.

REKLAMA

Zawiadomieni o zdarzeniu druhowie natychmiast udali się we wskazane miejsce. Aby przestraszoną sarnę można było oswobodzić, strażacy najpierw okryli jej głowę kocem. Potem przystąpili do uwalniania jej uwięzionego ciała. Na szczęście spokojnie prowadzona akcja przyniosła oczekiwany skutek. Według oceny ratowników zwierzę nie odniosło żadnych obrażeń. Uwolnione szybko doszło do siebie i uciekło do swojego naturalnego środowiska, czyli lasu. Szybka i sprawna interwencja strażaków z Korzystna pozwoliła na przerwanie stresu i cierpienia zwierzęcia.©℗

(pw)

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj
REKLAMA

Pogoda

5 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA