Strażacy uratowali kobietę z gruzów. Na 62-latkę runęła ściana

W Słodkowie, gmina Suchań, zawaliła się dziś ściana budynku gospodarczego. W środku budynku była kobieta. Trafiła do szpitala z obrażeniami ciała.

Do tego zdarzenia doszło we wtorek (22 marca) w Słodkowie, wsi pod Suchaniem, pow. stargardzki. Zawaliła się tam szczytowa ściana budynku gospodarczego. Był on w trakcie rozbiórki. Kobieta znalazła się pod gruzami. Nie była w stanie sama się wydostać.

- Do zdarzenia została zadysponowana Specjalistyczna Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza "Stargard" oraz OSP Suchań - informuje Paweł Różański, rzecznik Powiatowej Straży Pożarnej w Stargardzie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że w częściowo uszkodzonym budynku gospodarczym doszło do zawalenia się ściany z cegły na przebywającą wewnątrz kobietę. Osoba poszkodowana była przysypana gruzem od pasa w dół.

Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. A zastęp ochotników z Suchania natychmiast przystąpił do odgruzowywania kobiety.Po wyciągnięciu jej z gruzowiska, przekazano ją ratownikom pogotowia ratunkowego.

- Następnie przeszukano gruzowisko, także przy użyciu urządzeń do lokalizacji osób zasypanych - dodaje Paweł Różański. - Nie stwierdzono tam żadnych innych osób. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone przy pomocy taśmy ostrzegawczej. 62-letnia kobieta trafiła do szpitala. Doznała m.in. złamania podudzia.

(w)

Fot. PSP Stargard