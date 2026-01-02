Strażacy podsumowali sylwestrową noc w województwie

Minionej doby strażacy w naszym województwie interweniowali łącznie przy 146 zdarzeniach. Doszło do 79 pożarów, zgłoszono 51 miejscowych zagrożeń i 16 alarmów fałszywych.

- To była dość spokojna noc – nie doszło do poważnych incydentów związanych z odpalaniem fajerwerków - poinformowała Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. - Dla porównania, w ubiegłym roku odnotowano 141 interwencji.

Na terenie województwa doszło do 7 pożarów w mieszkaniach i 1 pożaru samochodu. Najwięcej pożarów dotyczyło śmietników i śmieci – to 42 interwencje.

Najwięcej, bo 26, zdarzeń odnotowano w Szczecinie, 13 w powiecie koszalińskim, tyle samo w goleniowskim, 11 w kołobrzeskim i gryfickim.



Straż pożarną wezwano też do 3 zdarzeń w transporcie drogowym, 7 interwencji wymagających działań medycznych, 5 interwencji związanych z emisją tlenku węgla i 6 interwencji o charakterze atmosferycznym.

