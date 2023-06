Straż Pożarna nie wnosi sprzeciwu ws. uzyskania pozwolenia na użytkowanie tunelu pod Świną

Byle do wyborów...

2023-06-20 21:39:38

Wybory, zbliżają się wybory. Teraz wszystko będzie wyciągane co się da. Zobaczymy prawdziwych bolszewików w akcji. Dla każdego ogarniętego człowieka jest oczywistym, że pis to partia antyeuropejska, antydemokratyczna oraz prokremlowska. Te same idee, ten sam język, te same działania.