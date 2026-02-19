​Straż Miejska szuka chętnych do pracy. W ofercie benefity pracownicze

Od przyszłych strażników wymaga się m.in. odporności na stres i umiejętności pracy w dyscyplinie służbowej. Fot. Sylwia DUDEK

Szczecińska Straż Miejska poszukuje osób chętnych do podjęcia pracy na stanowisku aplikanta. Do głównych zadań funkcjonariuszy należy patrolowanie terenu, reagowanie na naruszenia prawa, ochrona mienia oraz zabezpieczanie imprez publicznych. Służba odbywa się w systemie zmianowym, obejmującym również noce, niedziele i święta.

​Kandydaci muszą mieć ukończone 21 lat, posiadać polskie obywatelstwo, co najmniej średnie wykształcenie oraz uregulowany stosunek do służby wojskowej. Niezbędna jest nieposzlakowana opinia, niekaralność oraz sprawność fizyczna i psychiczna. Dodatkowym atutem będzie prawo jazdy kat. B, wykształcenie wyższe (np. administracja lub bezpieczeństwo) oraz znajomość topografii Szczecina. Od przyszłych strażników wymaga się odporności na stres i umiejętności pracy w dyscyplinie służbowej.

Straż Miejska oferuje stabilne zatrudnienie na umowę o pracę z wynagrodzeniem zasadniczym 5000 zł brutto. Pracownicy mogą liczyć na dodatki stażowe, „trzynastą” pensję, system premiowy oraz bogaty pakiet socjalny, w tym dofinansowanie wypoczynku, karty sportowe i bezpłatne przejazdy komunikacją miejską. Formacja zapewnia również atrakcyjne szkolenia zawodowe.

​Osoby zainteresowane powinny złożyć komplet dokumentów (CV, kopie świadectw szkolnych, oświadczenia o niekaralności oraz zaświadczenie lekarskie dopuszczające do testów sprawnościowych) w zamkniętej kopercie z odpowiednim dopiskiem w Sekcji Kadr. Wszystkie potrzebne formularze są dostępne na stronie internetowej Straży Miejskiej w zakładce „Praca”. Termin składania ofert upływa 16 marca 2026 roku o godzinie 12.

