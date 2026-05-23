Stołczyn po sąsiedzku. Dla ludzi i miejsca

Wiesława Rycerz ze Stowarzyszenia „Stołczyn po sąsiedzku” i Roman Ciepliński, redaktor naczelny „Kuriera Szczecińskiego” Fot. Sylwia DUDEK

Północna część Szczecina od lat przyciąga uwagę dziennikarzy. Śledzimy zmiany zachodzące w tej okolicy, opisujemy problemy, ważne inicjatywy i relacjonujemy działania mieszkańców oraz społeczników, którzy z zaangażowaniem działają na rzecz swojej dzielnicy.

Tym bardziej miło było nam gościć w redakcji Wiesławę Rycerz ze Stowarzyszenia „Stołczyn po sąsiedzku”, która odwiedziła nas z wyjątkową niespodzianką. Nasza redakcja została wyróżniona tytułem „Przyjaciel Stołczyna”.

To dla nas szczególnie cenne wyróżnienie, bo trafia od ludzi, którzy od lat konsekwentnie i z pasją pracują dla lokalnej społeczności. Stowarzyszenie organizuje akcje i wydarzenia integrujące mieszkańców, wspiera seniorów, angażuje lokalnych przedsiębiorców i nie pozostaje obojętne wobec problemów swojej okolicy.

Dziękujemy za to spotkanie i życzymy całemu stowarzyszeniu nieustającej dobrej energii w działaniu – po sąsiedzku, dla dobra wspólnego! ©℗

(K)

