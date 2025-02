Startuje konkurs „Pamiętam jak..."

Pomysłodawczynią konkursu jest Monika Kołacz – popularyzatorka historii regionalnej. Fot. Andrzej ŁAZOWSKI

W szkole podstawowej w Bezrzeczu startuje konkurs „Pamiętam jak…”, którego pomysłodawczynią jest Monika Kołacz – popularyzatorka historii Pomorza Zachodniego, w tym Gminy Dobra. Startujący w konkursie uczniowie mają za zadanie spisanie wspomnień dziadków lub innych osób pamiętających szczecińskie wydarzenia 1956, 1970, 1971, 1980 i 1988 roku.

– Bezpośrednią inspiracją do organizacji konkursu był dla mnie projekt „Przełomy na prowincji”, zrealizowany w 2024 r. przez prowadzone przeze mnie Stowarzyszenie „Historie Lokalne” – mówi Monika Kołacz. – Bardzo ważny był też opublikowany w jego ramach katalog, zawierający wspomnienia mieszkańców gminy Dobra, które dotyczyły odbioru istotnych szczecińskich wydarzeń politycznych przez ludzi żyjących na obrzeżach dużego miasta. Podczas realizacji projektu pytałam rozmówców o to, co zachowali w pamięci z antysowieckich zamieszek pod konsulatem radzieckim 10 grudnia 1956 roku, z tragicznego w skutkach strajku w stoczni w grudniu 1970 i styczniu 1971 r., ze strajków robotniczych z sierpnia 1980 r. oraz wyczerpującego 18-dniowego protestu w porcie z sierpnia 1988 r.

W tle opowieści znalazł się również opis życia codziennego tamtych lat na tzw. prowincji. Szkoła podstawowa w Bezrzeczu była jednym z partnerów projektu. Na terenie placówki jesienią ubiegłego roku została zaprezentowana wystawa zdjęć autorstwa Andrzeja Łazowskiego, który uczestniczył w przedsięwzięciu jako fotograf. Odbyło się również spotkanie z Moniką Kołacz, autorką tekstów. 27 lutego odbędzie się kolejne ze spotkań, tym razem w Bibliotece im. M. Curie-Skłodowskiej w Policach. Na marzec wstępnie zaplanowano spotkanie w szczecińskiej Starej Rzeźni.

– Konkurs organizowany w szkole w Bezrzeczu kieruje uwagę uczniów na czerpanie doświadczeń od seniorów oraz podkreśla rolę wspomnień, w zrozumieniu historii i zacieśnianiu więzi międzypokoleniowych – tłumaczy Monika Kołacz. – Polega na przeprowadzeniu wywiadu z wieloletnim mieszkańcem lub mieszkanką Pomorza Zachodniego i spisaniu wspomnień rozmówcy, na temat szczecińskich wydarzeń z lat 1956, 1970/71, 1980 oraz 1988 r. Uczniowie mogą dowolnie wytypować osoby, o których doświadczeniach chcą opowiedzieć, istotne, żeby rozmówcy pochodzili z Pomorza Zachodniego, a prace były samodzielne. Przy ocenie będzie brana pod uwagę staranność językowa oraz ciekawe ujęcie tematu. Mile widziane jest uzupełnienie tekstu – również samodzielnie wykonanym przez autora – zdjęciem bądź rysunkiem, przedstawiającym bohatera opowieści.

Monika Kołacz przygotowała pytania pomocnicze dla nastoletnich reportażystów. W szkolnej bibliotece dostępny jest także katalog „Przełomów na prowincji”. Opatrzone tytułem wspomnienia można wysyłać drogą elektroniczną do końca lutego. Najlepsze teksty zostaną opublikowane na łamach „Kuriera Szczecińskiego”. Zwycięzcy otrzymają również bilety do ZOO w Ueckermünde. ©℗

Karol CIEPLIŃSKI