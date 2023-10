Starszy mężczyzna zmarł na Cmentarzu Centralnym

Fot. Dariusz Gorajski

W sobotę starszy mężczyzna zmarł na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie. Próbowali go reanimować najpierw świadkowie, a potem ratownicy medyczni.

- Zgłoszenie otrzymaliśmy po g. 11.20 - powiedziała nam w poniedziałek Paulina Heigel, rzecznik prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. - Dotyczyło ok. 80-letniego mężczyzny. Zasłabł. Doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Przed przyjazdem karetki reanimowali go świadkowie.

Niestety, mimo tych wysiłków mężczyzna zmarł.

