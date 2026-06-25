Stargardzka Brygada Wsparcia Dowodzenia otrzymała sztandar. Uroczystości z udziałem wojska i władz [GALERIA]

Fot. Wioletta Mordasiewicz

W Stargardzie odbyły się uroczystości związane z wręczeniem sztandaru Brygadzie Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód (WKPW).

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Wydarzenie rozpoczęła msza święta w kolegiacie, którą poprowadził biskup Lech Lechowicz. Następnie uroczystości przeniosły się na Rynek Staromiejski, gdzie odbył się uroczysty apel wojskowy. Symbol jednostki wręczył nowemu dowódcy reprezentant Prezydenta RP Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta RP. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, w tym m.in. podsekretarz stanu Stanisław Wziątek, dowództwa Wojska Polskiego, władz samorządowych, służb mundurowych oraz mieszkańcy Stargardu.

Podczas apelu doszło również do oficjalnego przekazania obowiązków nowemu dowódcy Brygady Wsparcia Dowodzenia WKPW, którym został płk Rafał Seroka. Przełożeni podkreślali, że stacjonująca w Stargardzie jednostka odgrywa ważną rolę w systemie bezpieczeństwa NATO, odpowiadając m.in. za zabezpieczenie funkcjonowania struktur dowodzenia oraz wsparcie systemów łączności.

Sam sztandar Brygady zawiera symbole ściśle związane ze Stargardem, województwem zachodniopomorskim oraz tradycją jednostki. Jego matką chrzestną została starosta Iwona Wiśniewska, a ojcem chrzestnym prezydent Stargardu Rafał Zając. Całą uroczystość zwieńczył pokaz sprzętu wojskowego oraz spotkanie uczestników przy tradycyjnej wojskowej grochówce.

(w)

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