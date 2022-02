Stargardzianie wsparli Ukraińców

W niedzielę (20 lutego) po południu na na skwerze Jana Pawła II w Stargardzie odbył się wiec poparcia dla Ukrainy. Licznie przyszli tam Ukraińcy mieszkający w Stargardzie, a także członkowie Związku Ukraińców w Polsce ze Stargardu, Nowogardu i Szczecina oraz mieszkańcy miasta.

- Jestem tutaj dlatego, że nie akceptuję tego, co robi Putin - mówił dziś Jan Korolczuk, stargardzianin. - To godzi także w moją tożsamość. Nie zgadzam się na wynarodowienie narodu ukraińskiego. Boimy się kolejnego rozlewu krwi. Chcemy żyć w spokoju!

W imieniu społeczności ukraińskiej głos zabrał przewodniczący stargardzkiego koła Związku Ukraińców w Polsce.

- Rosja szantażuje nas i świat grożąc okupacją Ukrainy - mówił dziś Paweł Pałczyński. - Rosyjski plan ma doprowadzić do zrujnowania porządku międzynarodowego. W Europie ma zapanować chaos. Coraz więcej analityków zwraca uwagę na to, że polityka Putina przypomina politykę Hitlera, która doprowadziła do wojny światowej. Rosja ubezwłasnowolniła już Białoruś, a to przedsmak tego, co nas czeka. Nie możemy na to pozwolić!

Podczas wiecu głos zabrał też prezydent Stargardu.

- My o wojnie coraz częściej czytaliśmy już tylko w książkach, nie potrafimy sobie wyobrazić jak wojna jest straszna - mówił Rafał Zając. - Liczę na to, że takie protesty będą trafiać do serc narodów. Niech to widmo wojny zostanie odegnane. Pokój Ukrainie!

Podczas manifestacji śpiewano hymny Ukrainy i Polski, a także ukraińskie pieśni. Uczestnicy manifestacji przyszli z flagami i transparentami, zabierali głos opowiadając o Ukrainie, o swoich związkach z tym krajem, o pomocy Ukraińcom.

- Nie chcemy, by przez ambicję jednego polityka ginęli ludzie - mówili uczestnicy wiecu. - Wspierając Ukrainę wspieramy cały świat. Pamiętajmy, że Ukraina broni nie tylko siebie. Jeśli będzie napaść na Ukrainę, będzie też napaść na Polskę.

Wcześniej w Dniu Pamięci o Bohaterach Niebiańskiej Sotni, przy krzyżu obok greckokatolickiej cerkwi przy ul. Młyńskiej w Stargardzie odprawiono nabożeństwo żałobne w intencji poległych w czasie Rewolucji Godności oraz w wojnie z rosyjskim okupantem.

(w)