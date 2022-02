Stargardzianie zjednoczyli się w niedzielę (27 lutego) podczas wielkiego przemarszu ulicami miasta pod hasłem "Stargard solidarny z Ukrainą. Idziemy razem przeciwko wojnie".

- Mimo tego dramatu, jaki dzieje się teraz na Ukrainie chciałbym, by ten protest był optymistyczny – mówił dziś do zebranych przy papieskim pomniku Paweł Pałczyński, przewodniczący stargardzkiego koła Związku Ukraińców w Polce. – Ukraińcy, którzy dzielnie walczą o wolność swojej Ojczyzny nie proszą o współczucie, oni proszą o uśmiech i wsparcie. Zasypujecie nas darami, dobrym słowem. Jesteście niesamowici! Przez całe swoje życie nie doświadczyłem tyle serca i dobroci, co przez kilka ostatnich dni. Serdecznie dziękuję i w imieniu moich rodaków skromnie proszę o jeszcze.

W manifestacji wzięły udział setki stargardzian. Z transparentami, flagami polskimi i ukraińskimi przeszli ze skweru św. Jana Pawła II, ulicami Czarnieckiego i Prezydentów RP do Teatru Letniego, gdzie odbył się koncert „Gramy dla Ukrainy". Zapoczątkowało go wspólne odśpiewanie hymnów Polski i Ukrainy.

Wioletta Mordasiewicz