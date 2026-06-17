Stan techniczny coraz gorszy. Droga wojewódzka do naprawy

Stan techniczny drogi wojewódzkiej 151 pogarsza się z każdym tygodniem.

Z każdym tygodniem pogarsza się stan drogi wojewódzkiej 151, na odcinku od Barlinka do Łubianki.

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Nierówności, miękkie i niestabilne pobocze sprawiają, że szczególnie jazda nocą sprawia tam problemy. Stąd pytania kierowane m.in. do burmistrz Barlinka Bernardy Lewandowskiej, kiedy stan drogi ulegnie poprawie. Pytają o to m.in. na sesjach Rady Miejskiej, radni. Na jednej z nich pani burmistrz odpowiadała m.in., że prace mają ruszyć jeszcze w tym roku. Taką informację uzyskała z Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Konkretna data jednak nie padła.

Zadaliśmy pytanie w tej sprawie zarządcy drogi. W odpowiedzi czytamy „W planie tegorocznego programu Pomorze Zachodnie na Dobrej Drodze jest przebudowa odcinka DW151 Barlinek – Łubianka, Etap pierwszy i drugi. Etap pierwszy to odcinek niespełna kilometrowy, etap drugi ma 5,86 km. Przetarg na te zadania został ogłoszony 29 maja. Do 15 czerwca wykonawcy mogą składać oferty. Wykonawca będzie miał 140 dni na wykonanie wszystkich prac” – informuje starszy specjalista w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Anna Radziwonowicz. ©℗

Tekst i fot. J. SŁOMKA

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