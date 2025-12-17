Środa z profilaktyką

Fot. Robert Stachnik/archiwum

Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ oraz Szpital Wojewódzki w Szczecinie zapraszają na spotkanie z cyklu „Środa z profilaktyką”, które odbędzie się 17 grudnia w siedzibie Funduszu przy ul. Arkońskiej 45 w Szczecinie, w godz. 10-13. Tym razem tematem spotkania będzie odpowiedź na pytanie: czy można połączyć świąteczną tradycję z zasadami zdrowego odżywiania.

Będzie można skorzystać z szerokiej oferty kiosku profilaktycznego NFZ: pomiaru wzrostu i wagi, ciśnienia tętniczego, saturacji, temperatury ciała oraz siły uścisku dłoni. Dietetyczki kliniczne ze Szpitala Wojewódzkiego omówią zasady komponowania zdrowych posiłków – także w wersji świątecznej. Odniosą się również do żywienia w wybranych chorobach przewlekłych.

Zaprezentowane zostaną również możliwości portalu Diety NFZ (https://diety.nfz.gov.pl/).

(k)

