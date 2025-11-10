Sprostowanie. "Co dalej z kołobrzeskim oceanarium?"

W artykule pt. "Co dalej z kołobrzeskim oceanarium?", który ukazał się w internetowym serwisie prasowym 24kurier.pl z 1 listopada 2025 roku zawarta jest nieprawdziwa informacja, jakoby "(...) prywatny inwestor deklarował sfinansowanie zadania w zamian za 30-letnie bezpłatne udostępnienie mu gruntu należącego obecnie do ZPM".

Na żadnym etapie negocjacji ani inwestor, ani Zarząd Portów Morskich Kołobrzeg nie zaproponowali nieodpłatnego udostępnienia gruntu. Jedyną omawianą formą, na jakiej inwestor miał uzyskać tytuł prawny do nieruchomości, była odpłatna umowa dzierżawy.

W związku z powyższym wszelkie informacje o zamierzonym nieodpłatnym korzystaniu z działki przez inwestora są nieprawdziwe.

Radca prawny Jowita Kania-Stachura

