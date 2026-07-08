Sprawy związane z rejestracją pojazdów. W wakacyjne czwartki dłużej

Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Mieszkańcy Szczecina będą mogli dłużej załatwiać sprawy związane z rejestracją pojazdów. Od 9 lipca Referat Rejestracji Pojazdów będzie czynny w każdy wakacyjny czwartek do godziny 18.

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W godzinach 15.30-18 w Sali Obsługi Interesantów Urzędu Miasta Szczecin przy pl. Armii Krajowej 1 będzie można załatwić wyłącznie sprawy związane z rejestracją pojazdów.

W tym czasie mieszkańcy będą mogli: zarejestrować, przerejestrować lub wyrejestrować pojazd, odebrać lub wymienić dowód rejestracyjny, zamówić lub odebrać tablice rejestracyjne, dokonać wpisów w dowodzie rejestracyjnym, zgłosić zbycie pojazdu.

– Wydłużenie godzin pracy Referatu Rejestracji Pojazdów to odpowiedź na zwiększone zainteresowanie usługami rejestracji pojazdów w okresie wakacyjnym – tłumaczy magistrat. – Dzięki dodatkowym godzinom mieszkańcy zyskają większą elastyczność i wygodę w załatwianiu spraw urzędowych, zwłaszcza w czasie sezonu urlopowego. Rozwiązanie ma usprawnić obsługę interesantów oraz skrócić czas oczekiwania na realizację spraw związanych z rejestracją pojazdów. Tegoroczna inicjatywa nawiązuje do ubiegłorocznej akcji wakacyjnej, która cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców. W ciągu siedmiu dodatkowych czwartków z wydłużonych godzin pracy Referatu Rejestracji Pojazdów skorzystało blisko 800 osób.

Opłaty za wszystkie czynności można uiścić: bezgotówkowo – bezpośrednio przy stanowisku obsługi, gotówką – we wpłatomacie zlokalizowanym przy stanowisku nr 47 w Sali Obsługi Interesantów.

Urząd zachęca mieszkańców do korzystania z płatności bezgotówkowych, które pozwalają sprawniej obsłużyć wizytę.

(K)

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