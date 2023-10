Sprawa wiceburmistrza Nowogardu w sądzie

Fot. Ryszard Pakieser

Prokurator regionalny w Szczecinie w poniedziałek 2 października br. przesłał do sądu akt oskarżenia przeciwko Jarosławowi H., wiceburmistrzowi Nowogardu. Oskarżono go o 20 przestępstw, w tym korupcyjnych. Jarosław H. od sierpnia ubiegłego roku przebywa w areszcie tymczasowym.

Akt oskarżenia zarzuca wiceburmistrzowi popełnienie pięciu przestępstw korupcyjnych, polegających na osiąganiu korzyści osobistych i majątkowych od kobiet, które były kierowane do Urzędu Miejskiego w Nowogardzie w celu wykonania prac społecznie użytecznych nakazanych przez sąd. Jak ustalił „Kurier”, kobiety, które zapłaciły wiceburmistrzowi w gotówce lub ciałem, nie musiały pracować i otrzymywały dokument poświadczający, że odpracowały, co należało.

Inne zarzuty dotyczą dokonywania nierzetelnych wpisów w Systemie Informacji Medycznej, potwierdzających wykonanie fikcyjnych szczepień przeciw COVID-19. Jeden z zarzutów w akcie oskarżenia dotyczy nielegalnego posiadania broni i amunicji.

Jak informuje w oficjalnym komunikacie Prokuratura Regionalna, oskarżony przyznał się do wszystkich zarzucanych mu czynów i wyraził gotowość dobrowolnego poddania się karze. Prokurator zgodził się na tę propozycję i do aktu oskarżenia dołączył wniosek o wydanie wyroku skazującego Jarosława H. na 3 lata i 4 miesiące pozbawienia wolności, kary finansowe oraz 10 lat zakazu zajmowania jakichkolwiek stanowisk w instytucjach państwowych i samorządowych, w tym w spółkach prawa handlowego, w których państwo lub samorząd ma co najmniej 10 procent udziałów. Wniosek prokuratora oczywiście musi zostać zatwierdzony przez Sąd Rejonowy w Goleniowie, do którego trafił akt oskarżenia.

Co ciekawe, wg przewodniczej Rady Miejskiej w Nowogardzie Jowity Pawlak, przebywający od ponad roku w areszcie Jarosław H. formalnie nadal jest wiceburmistrzem Nowogardu i na jego konto co miesiąc trafia połowa pensji, jaką otrzymywał, pełniąc swoje obowiązki. Z ustaleń „Kuriera” wynika, że jest to około 6 tysięcy złotych. ©℗

C. MARTYNIUK