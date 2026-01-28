Środa, 28 stycznia 2026 r. 
Spotkanie z Bąkiewiczem w Szczecinie. Po groźbach hotel wycofał się z umowy [GALERIA, FILM]

Data publikacji: 28 stycznia 2026 r. 19:44
Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2026 r. 21:14
Spotkanie z Bąkiewiczem w Szczecinie. Po groźbach hotel wycofał się z umowy
Fot. (K)  

Dziś, 28 stycznia, w hotelu Vulcan w Szczecinie miało się odbyć otwarte spotkanie z Robertem Bąkiewiczem, byłym prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz prezesem Stowarzyszenia Roty Niepodległości, założycielem i szefem Straży Narodowej. Do spotkania w zaplanowanej formie nie doszło jednak, gdyż po groźbach kierowanych pod adresem właściciela hotelu, ten wycofał się z umowy najmu sali konferencyjnej.

Spotkania jednak nie odwołano. Odbyło się przed wejściem do hotelu przy ul. Druckiego-Lubeckiego.

Krótko przed 18.00 zebrało się tam około stu osób, wielu z biało-czerwonymi flagami. Byli członkowie Ruchu Obrony Granic. Na wstępie Robert Bąkiewicz za groźby podpalenia, przemocy wobec właściciela hotelu i wobec własnej osoby odpowiedzialnością obarczył aktualnie rządzących Polską. Mówił wręcz o zdradzie polskich interesów. Wezwał do wspólnego działania ruchów i organizacji prawicowych, by wzmocnić w ten sposób siłę oddziaływania. Za wielki sukces Ruchu Obrony Granic uznał decyzję rządu o skierowaniu na granicę funkcjonariuszy Straży Granicznej i policji po fali społecznych  protestów w ubiegłym roku. O groźbach organizatorzy powiadomili policję. 

(K)

 

Realizacja: (K)

