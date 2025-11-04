Wtorek, 04 listopada 2025 r. 
Spotkanie nieopodal Jeziora Goplany. Zbiera po nas śmieci...

Data publikacji: 04 listopada 2025 r. 06:55
Ostatnia aktualizacja: 04 listopada 2025 r. 12:26
Ewa Duber-Kaliska nie potrzebuje społecznej mobilizacji, by w wolnych chwilach sprzątać szczecińskie i podszczecińskie lasy.  

Nie potrzebuje szumnych haseł, motywacji w postaci nagrody za aktywność społeczną, czy profitów politycznych. Mieszkanka szczecińskiego osiedla Pomorzany, Ewa Duber-Kaliska w wolnych chwilach bierze z sobą kilka foliowych worków i idzie do lasu sprzątać śmieci. W szczecińskich lasach miejskich - czego jak czego - ale śmieci jest naprawdę sporo. Z pustymi rękami z lasu Ewa Duber-Kaliska nigdy nie wraca.

Wynosi puste opakowania, papiery, folię, butelko po alkoholu. Niekiedy - jak choćby w Puszczy Bukowej - foliowa torebka na śmieci nie wystarcza, kiedy z lasu trzeba usunąć odpady w rodzaju części karoserii, opony czy sprzęt AGD. Proekologiczna działalność mieszkanki Pomorzan jest godna uznania. Trzeba jednak przyznać, że to również - w tych niespokojnych czasach - akt odwagi w przypadku młodej kobiety samotnie przeszukującej leśne ostępy.

- Nie spotkałam się jeszcze - jak dotąd - z czyjaś negatywną reakcją na to, że zbieram w lesie śmieci, raczej ze zdziwieniem - powiedziała nam pani Ewa. - W tym lesie akurat śmieci jest stosunkowo niewiele. Tu ludzie raczej szanują środowisko. Jestem w stanie zrozumieć, że ktoś - nazwijmy to - zgubi w lesie papierek od batonika, ale już dużo trudniej jest mi zrozumieć świadome pozostawiania w lesie dużej ilości odpadów. Najwięcej zbieram butelek, w tym głównie po alkoholu. Co ciekawe, po wprowadzeniu nocnej prohibicji, na Pomorzanach jest dużo czyściej - dodała. 

Tekst i fot. (CK)

Komentarze

Szczecinianin
2025-11-04 12:07:29
Brawo Pani Ewo może za Pani przykładem pojdą inni - oby tak sie stało. A tak na marginesie to Polacy sa strasznymi brudasami. Edukacja i surowe kary to jedyna metoda zeby zwalczyc ta patologie.
greg
2025-11-04 09:41:42
Brawo Pani Ewo!!!! Ja zawsze mam w bagażniku worki na śmieci. Każdy wypad do lasu czy nad wodę skutkuje napełnieniem co najmniej jednego.
Padło
2025-11-04 09:06:52
jej na dekiel? Chłop jej nie chce, czy co? Zamiast rzucać to zbiera? Każdy normalny wypija piwo, puszkę rzuca.Zje kanapkę i papiery w las!Tak się robi? Czego to w szkole uczą? Stoi szczyl obok mamusi, odwija papierek z lizaka, lizak na ulicę , a papierek do buzi.Co to, ja nie widziałem się robi?
nie po mnie
2025-11-04 08:48:58
z całą pewnością nie sprząta po mnie
Janek
2025-11-04 08:10:57
Wysypisko śmieci w Szczecinie można też zgłaszać na www.alertszczecin.pl lub w całym kraju na krajowa mapę zagrożeń.
Brawo
2025-11-04 07:07:15
Świetna wiadomość, teraz śmiecący tym bardziej będą po sobie zostawiać odpady, bo przecież ktoś je za nich zbierze.

