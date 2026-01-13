Sportowe zaplecze w Kołobrzegu przejdzie metamorfozę

Obiekt od lat czekał na modernizację. Fot. Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu

W Kołobrzegu podpisano umowę na przebudowę zaplecza sportowego zlokalizowanego przy stadionie lekkoatletycznym sąsiadującym z I Liceum Ogólnokształcącym Dwujęzycznym im. Mikołaja Kopernika.

REKLAMA

Na wykonawcę zadania zleconego przez Starostwo Powiatowe wybrano przedsiębiorstwo WS Sp. z o.o. w Siemyślu. Mowa o znanej z realizacji wielu inwestycji w rejonie Kołobrzegu firmie. Będzie miała ona 5 miesięcy na realizację całego przedsięwzięcia. Zakres prac przewiduje wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie elewacji, przebudowę szatni i pomieszczeń sanitarnych, wykonanie nowego pokrycia dachu, modernizację wentylacji i instalacji technicznych a także montaż nowego kotła gazowego. Przy okazji cały obiekt ma zostać przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zadanie pochłonie ponad milion złotych. Powiat otrzymał na remont dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 480 tys. zł.

– Przeprowadzone roboty budowlane w budynku zaplecza sportowego na Stadionie Lekkoatletycznym im. Michała Barty przy kołobrzeskim liceum mają na celu polepszenie jakości pomieszczeń, poprawę estetyki i funkcjonalności obiektu. Odnowiony obiekt będzie stanowić bezpieczną i nowoczesną przestrzeń zarówno dla mieszkańców, jak i uczniów – mówi zadowolony z rozpoczynającej się inwestycji starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski. ©℗

(pw)

REKLAMA