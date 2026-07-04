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Sportowe święto kolarzy w regionie [GALERIA]

Data publikacji: 04 lipca 2026 r. 14:17
Ostatnia aktualizacja: 04 lipca 2026 r. 14:53
Sportowe święto kolarzy w regionie
 

Dziś przed południem wystartowała jubileuszowa, dwudziesta edycja wydarzenia pn. Maraton MTB Gravel dookoła Jeziora Miedwie im. Tomasza Pryciaka 2026.

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Zawody zorganizowane przez Stargardzkie Towarzystwo Cyklistów przyciągnęły miłośników kolarstwa górskiego i gravelowego z całego kraju. Kolarze mają do przejechania widowiskową trasę wokół jednego z 
największych jezior w okolicy. Start honorowy pierwszej grupy zawodników odbył się punktualnie o godzinie 11 przy muszli amfiteatru w Morzyczynie, na promenadzie nad jeziorem Jezioro Miedwie. Uczestnicy mają do pokonania 58-kilometrową trasę. Przebiega ona przez tereny trzech powiatów. Dekoracja zwycięzców odbędzie się po zakończeniu rywalizacji, od godziny 15 w amfiteatrze w Morzyczynie.

Tekst i zdj. Wioletta Mordasiewicz

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