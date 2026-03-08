Sport jest kobietą. Pobiegły w Szczecinie po raz 16 [GALERIA, FILM]

W niedzielę 8 marca wystartował 16. Sanprobi Bieg Kobiet. Uczestniczki biegu na 5 km wystartowały dokładnie o godz. 12.15 z Jasnych Błoni. Wydarzeniu towarzyszyły również inne atrakcje.

Bieg organizowany jest co roku przez Ruchową Akademię Zdrowia. W zawodach udział biorą tylko kobiety - to im dedykowane jest to sportowe święto. Bieg Sanprobi to jednak nie tylko współzawodnictwo, ale również uśmiech, zabawa i celebrowanie kobiecej siły. Wydarzenie ma promować zdrowy styl życia, aktywne spędzanie wolnego czasu i ruch wśród pań.

Ponadto, przed zawodami można skorzystać z konsultacji i porad z zakresu mikrobioty i probiotykoterapii, porozmawiać ze specjalistami, skorzystać z porad dietetyka oraz przeprowadzić pomiar składu ciała na urządzeniu Tanita. Na Jasnych Błoniach działała również kreatywna strefa, w której najmłodsi mogli wziąć udział w eksperymentach naukowych i tworzyć własne rzeczy, były też kolorowe dmuchańce, gry, konkursy i spotkania z Plantusiem.

Bieg główny zaczął się o godz. 12.15, jednak samo wydarzenie otwierało się już na Jasnych Błoniach o godz. 10.00. Od tego momentu trwała rejestracja uczestniczek, a także minibieg na 200 metrów (godz. 10.20), minibieg na 1 km (10.30), o godz. 11.00 ruszył Nordic Walking. Trasa przebiegała od Jasnych Błoni, przez trasę przy Jeziorze Rusałka i park Kasprowicza w okolicach teatru Letniego i z powrotem robiąc pętlę wzdłuz ul. Ogińskiego. Zawodniczki biegną tą trasą dwa razy (2x2,5 km).

Bieg kobiet Sanprobi wyróżnia się kolorową, entuzjastyczną oprawą. Uczestniczki biegu i/lub marszu Nordic Walking noszą kolorowe akcenty czy dodatki do stroju sportowego: kwiatowe wianki, kreatywne kostiumy, przebrania.

Dlaczego szczecinianki biegną w Dzień Kobiet? Powodów jest wiele.

- Biegam od czterech miesięcy, całe życie ćwiczyłam na siłowni, ale potrzebowałam ludzi wokół siebie - opowiada pani Wiola. - Na siłowni zazwyczaj chodzimy w słuchawkach i mamy po prostu "zamknięte oczy", a bieganie pozwoliło mi poznawać ludzi, zwiedzać w sumie przy tym fajne miejsca w Polsce, na świecie. I to kobieca energia przy bieganiu daje mi siłę i ze względu na chęć poznawania kobiet zaczęłam biegać. Przez to stworzyłam swoją też grupę u siebie, gdzie mieszkam, zaprosiłam dziewczyny po prostu, żeby ze mną biegały i od tego to się zaczęło. Więc sama chęć poznania ludzi skłoniła mnie do biegania, dosłownie.

16. Sanprobi Bieg Kobiet był okazją do zrobienia czegoś dla siebie, do spotkania, emanacją kobiecej energii i solidarności. Uczestniczki walczyły dzielnie do samego końca trasy, choć nie było łatwo. Kibicowały im tłumy szczecinian. ©℗

