Spojrzeć na miasto przez pryzmat granic

Fot. mat. organizatora

W sobotę 11 października w przestrzeni Śródmieścia pojawi się wystawa fotograficzna Pawła Kuli „Granica”. Jej otwarcie przyjmie formę performatywnego spaceru, podczas którego uczestnicy spróbują spojrzeć na miasto przez pryzmat widzialnych i niewidzialnych granic.

REKLAMA

Otwarcie rozproszonej po Śródmieściu wystawy fotografii Pawła Kuli „Granica” odbędzie się w formie spaceru, uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się różnym wymiarom granic – widzialnym i niewidzialnym. – Pomiędzy chodnikiem a trawnikiem, ciszą natury i szumem miasta wykonamy kilka prostych ćwiczeń wyobraźni – eksperymentów z przestrzenią, czasem, perspektywą i pamięcią. To okazja, by spojrzeć na miasto jak na mapę przejść, miejsce napięć oraz harmonii. Podążając śladem zdjęć i opowieści doświadczymy granic w ich różnych wymiarach i spróbujemy odnaleźć je również w sobie – zapowiada Paweł Kula, twórca wystawy.

Granica, która niegdyś była szczelnie strzeżoną linią podziału, od 21 grudnia 2007 roku – wraz z wejściem Polski do strefy Schengen – przekształciła się w przestrzeń dostępną i stopniowo zmieniającą swoje oblicze. Fotografie Pawła Kuli dokumentują lądowy fragment polsko-niemieckiego pasa granicznego w okolicach Szczecina, pokazując go jako krajobraz poddany naturalnym procesom, ale też jako miejsce, którego znaczenie wciąż może ulegać przemianom.

Spacer i otwarcie wystawy już 11 października o godz. 12. Miejsce zbiórki: podwórko przy ul. Jagiellońskiej 61. Wstęp wolny.

(K)

REKLAMA