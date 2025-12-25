Czwartek, 25 grudnia 2025 r. 
REKLAMA -6 szczecin
REKLAMA

Spłonęło poddasze domu jednorodzinnego

Data publikacji: 25 grudnia 2025 r. 12:13
Ostatnia aktualizacja: 25 grudnia 2025 r. 12:13
Spłonęło poddasze domu jednorodzinnego
Fot. Archiwum  

Ogień pojawił się o godzinie 6 rano, w czwartek 25 grudnia, na poddaszu domu jednorodzinnego w Dębnie (powiat myśliborski). W wyniku zdarzenia ewakuowano cztery osoby. Jedna z nich została ranna i trafiła do szpitala.

REKLAMA

Jak informuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku pożaru spłonęło poddasze o łącznej powierzchni około 100 metrów kwadratowych. 

W akcji gaśniczej brali udział strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

(ip)

 

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

-6 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA