Spłonęło poddasze domu jednorodzinnego

Ogień pojawił się o godzinie 6 rano, w czwartek 25 grudnia, na poddaszu domu jednorodzinnego w Dębnie (powiat myśliborski). W wyniku zdarzenia ewakuowano cztery osoby. Jedna z nich została ranna i trafiła do szpitala.

Jak informuje asp. Dariusz Schacht, rzecznik prasowy Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, w wyniku pożaru spłonęło poddasze o łącznej powierzchni około 100 metrów kwadratowych.

W akcji gaśniczej brali udział strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

