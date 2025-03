Spadają ceny ciepła. Kołobrzeżanie powinni się ucieszyć

Obniżka taryf oznacza wymierne korzyści dla korzystających z ciepła systemowego. Fot. Artur BAKAJ

Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska wraz z prezesem Miejskiej Energetyki Cieplnej Andrzejem Olichwirukiem przekazali dobrą wiadomość. Od 1 kwietnia spadną ceny za dostarczane do budynków zlokalizowanych na terenie miasta ciepło.

Obniżka taryf nie wynika, jak można by żartobliwie sugerować ze zbliżającego się końca sezonu grzewczego, ale z powodu spadku cen miału węglowego oraz gazu. Za tonę węgla MEC płaciła jeszcze niedawno ponad 613 zł za tonę. Teraz wydaje na tę samą ilość 386,13 zł. Poza tym za gaz dostarczany do lokalnej ciepłowni gazowej zlokalizowanej na terenie osiedla Podczele płaci teraz także znacznie mniej. Na obniżkę ceny tego rodzaju paliwa wpłynęła nie tylko sytuacja rynkowa, ale również zmiana jego dostawcy. MEC dotychczas była związana z przedsiębiorstwem GenGaz. Teraz gaz dostarcza PGNiG.

Nowe taryfy, które zakładają spadek cen od 9 do 31 procent, obowiązywać będą od 1 kwietnia przez rok. Warto zauważyć, że będą one niższe od maksymalnych progów wynikających z odrębnych przepisów.

– Spadek taryfy jest wynikiem obniżenia kosztów prowadzania działalności – przyznaje prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej Andrzej Olichwiruk, dodając, że nie bez znaczenia jest także spadek opłat za uprawnienia do emisji CO2.

Należąca do samorządu spółka MEC dostarcza ciepło do 372 podmiotów. Są to między innymi wspólnoty, ośrodki wczasowe, szkoły, ale i Kołobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która w swych zasobach ma ponad 5 tys. mieszkań. ©℗

