Spacer z rozpoznawaniem krzewów i drzew

W sobotę (15 kwietnia) odbędzie się kolejny spacer przyrodoznawczy z rozpoznawaniem drzew i krzewów. Tym razem po Puszczy Wkrzańskiej, z Pilchowa do pętli Głębokie, a dla chętnych aż do Jasnych Błoni.

- Po drodze będziemy oczywiście się przyglądać mijanym krzewom i drzewom, usiłując je rozpoznać po charakterystycznych cechach przynależnym poszczególnym gatunkom - zapowiada przewodnik Paweł Madejski. - Na trasie zapewne nie zabraknie sosen, świerków, dębów, buków i grabów, a w części od Głębokiego do Jasnych Błoni dodatkowo najróżniejszych nasadzeń ozdobnych. Do Głębokiego powinniśmy dojść około godziny 13-13.30, to tylko mniej więcej 4 km, a dalsza droga do Jasnych Błoni - nawet zaglądając do Syrenich Stawów i tzw. Ogrodu Botanicznego - to maksymalnie kolejne około 1 do 1,5 godziny.

Zbiórka przy ul. Wodociągowej 5 w Pilchowie, przed bramą Zakładu Produkcji Wody o godz. 11.30. (K)