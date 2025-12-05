Piątek, 05 grudnia 2025 r. 
Spacer rewitalizacyjny po Grabowie

Data publikacji: 05 grudnia 2025 r. 18:57
Ostatnia aktualizacja: 05 grudnia 2025 r. 19:00
Fot. materiały organizatora  

W sobotę 6 grudnia odbędzie się spacer rewitalizacyjny po szczecińskim Grabowie. Poprowadzi go prof. Dariusz Wybranowski. Celem, oprócz krajoznawstwa i dawki wiedzy historycznej, jest też zebranie uwag i oczekiwań mieszkańców w stosunku do miasta odnośnie działań w 2. podobszarze rewitalizacji. Zbiórka o godz. 10.30 na przystanku tramwajowym „Dubois” w okolicy przychodni Evomed. Uczestnicy będą spacerować w rejonach ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Szczecin. Udział jest bezpłatny.

