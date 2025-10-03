Piątek, 03 października 2025 r. 
Spacer retro przejdzie przez Szczecin

Data publikacji: 03 października 2025 r. 17:05
Ostatnia aktualizacja: 03 października 2025 r. 17:21
4 października odbędzie się IX Szczeciński Spacer Retro Pań i panów Szlakiem Ludzi z Pasją. Fot. Agata JANKOWSKA  

W sobotę 4 października odbędzie się IX Szczeciński Spacer Retro Pań i Panów Szlakiem Ludzi z Pasją. Tym razem uczestnicy spotkają się przed do statkiem "Ładoga" przy ul. Zbożowej o godz. 10. Tam odbędą się sesje zdjęciowe z udziałem modeli i modelek. Po wizycie na statku uczestnicy spaceru przejdą się po bulwarach. Potem odbędzie się towarzyskie spotkanie w restauracji "Colorado". Organizatorami wydarzenia są: grupa Retro Vibes, fotograf Andrzej Grabowiecki oraz Olga Dąbkiewicz - animatorka kultury retro na Pomorzu Zachodnim. Ma ono charakter otwarty, udział jest bezpłatny. Organizatorzy zachęcają zwłaszcza fotografów i miłośników dawnej mody.

(K)

