Spacer przyrodniczy z Michałem Książkiem

Fot. Mirosław Winconek

Jakie zwierzęta żyją obok nas w miastach? Jak powinniśmy z nimi żyć? W jaki sposób możemy dostrzec i docenić naszych zwierzęcych sąsiadów? Spacer przyrodniczy z Michałem Książkiem da odpowiedź na wiele podobnych pytań.

Michał Książek jest autorem książek przyrodniczych, m.in. "Atlas dziur i szczelin". Prowadzi liczne spacery przyrodnicze w całej Polsce, skupiając się na edukacji ekologicznej i zachęcając do świadomego kontaktu z naturą.

- To spacer z poetą, reportażystą, kulturoznawcą, ornitologiem mający na celu rozwijanie świadomości przyrodniczej i obserwację najbliższego otoczenia, w tym ptaków - mówi Paulina Ratajczak z Fundacji Las Sztuki. - Wyposażeni w lupy i wielką lunetę, będziemy obserwować dziką przyrodę oraz różne nieodkryte dziury i szczeliny.

Spacer przyrodniczy z Michałem Książkiem w okolicy Jeziora Dąbie odbędzie się w sobotę 4 października w godz. 11-13.30/14. Miejsce zbiórki - kąpielisko Dąbie przy ul. Żaglowej. Zapisy na rodzinny spacer: tworzesie@gmail.com, dzieci 8+, dorośli. Wstęp bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

(K)