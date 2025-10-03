Piątek, 03 października 2025 r. 
REKLAMA 12 szczecin
REKLAMA

Spacer przyrodniczy z Michałem Książkiem

Data publikacji: 03 października 2025 r. 10:08
Ostatnia aktualizacja: 03 października 2025 r. 10:08
Spacer przyrodniczy z Michałem Książkiem
Fot. Mirosław Winconek  

Jakie zwierzęta żyją obok nas w miastach? Jak powinniśmy z nimi żyć? W jaki sposób możemy dostrzec i docenić naszych zwierzęcych sąsiadów? Spacer przyrodniczy z Michałem Książkiem da odpowiedź na wiele podobnych pytań. 

Michał Książek jest autorem książek przyrodniczych, m.in. "Atlas dziur i szczelin". Prowadzi liczne spacery przyrodnicze w całej Polsce, skupiając się na edukacji ekologicznej i zachęcając do świadomego kontaktu z naturą.

- To spacer z poetą, reportażystą, kulturoznawcą, ornitologiem mający na celu rozwijanie świadomości przyrodniczej i obserwację najbliższego otoczenia, w tym ptaków - mówi Paulina Ratajczak z Fundacji Las Sztuki. - Wyposażeni w lupy i wielką lunetę, będziemy obserwować dziką przyrodę oraz różne nieodkryte dziury i szczeliny. 

Spacer przyrodniczy z Michałem Książkiem w okolicy Jeziora Dąbie odbędzie się w sobotę 4 października w godz. 11-13.30/14. Miejsce zbiórki - kąpielisko Dąbie przy ul. Żaglowej. Zapisy na rodzinny spacer: tworzesie@gmail.com, dzieci 8+, dorośli. Wstęp bezpłatny, liczba miejsc jest ograniczona.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA

Pogoda

12 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję