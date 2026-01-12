Sowa śnieżna w centrum Szczecina!. „Jej widok na balkonie graniczył z cudem”

Sowa śnieżna, bardzo rzadki gatunek ptaka, który żyje w tundrze, pojawiła się niespodziewanie na balkonie mieszkania przy al. Wojska Polskiego. fot. CZYTELNIK/GRZEGORZ W.

Na balkonie jednego z mieszkań w centrum Szczecina, niedaleko Parku Kasprowicza przysiadła sowa śnieżna - niespotykany z reguły w Polsce gatunek ptaka. Niezwykłą chwilę z tym pięknym zwierzęciem uwiecznił pan Grzegorz.



Sowa śnieżna to wyjątkowo rzadki i niezwykły gatunek ptaków. Żyje głównie w kole podbiegunowym. Jej obecność w Polsce to ważne wydarzenie w świecie ornitologów, jak mówi jeden z nich - Szczecinianin Marcin Sowa.

- Sowa śnieżna nie jest w Polsce gatunkiem lęgowym. W naszych rejonach pojawia się, gdy przychodzą mroźne, srogie zimy i są to głównie młode osobniki szukające pożywienia - tłumaczy w rozmowie z "Kurierem Szczecińskim". - Możliwe też, że sowa ze zdjęcia uciekła na przykład z hodowli.

Co ważne, populacja tych ptaków drastycznie spada. W 2025 roku, jak podaje szczeciński ornitolog, Szwecja uznała sowę śnieżną za gatunek wymarły. Tym bardziej jej wizyta w Szczecinie to sensacja.

Sowę zauważył pan Grzegorz. Jego szwagier Tomasz przesłał do nas zdjęcie z opisem niezwykłej chwili:

"W ciszy poranka, gdy miasto dopiero budziło się do życia, przysiadł ptak, który swoją obecnością całkowicie zatrzymał chwilę. Jasne upierzenie, dumny, spokojny wzrok i majestatyczna sylwetka sprawiały wrażenie, jakby przybył z zupełnie innego świata – z krainy śniegu, tundry i północnych wiatrów. Jeśli intuicja mnie nie myli, była to sowa śnieżna. Symbol dzikiej północy, wolności i tajemnicy. Widok takiego ptaka w centrum miasta, na balkonie zwykłego mieszkania, graniczył z cudem. Przez moment natura i miasto spotkały się w absolutnej harmonii – bez pośpiechu, bez hałasu, tylko spojrzenie w spojrzenie. To jedno z tych krótkich, ulotnych spotkań, które zostają w pamięci na długo. Jak cichy znak, że nawet w samym środku miejskiej codzienności dzikość świata wciąż potrafi zapukać do naszych drzwi". ©℗

Agata Jankowska

