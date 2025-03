SOR w szpitalu przy Arkońskiej tymczasowo zmieni lokalizację

Fot. arch./Sylwia Dudek

SOR Szpitala Wojewódzkiego przy ul. Arkońskiej w Szczecinie zmieni tymczasowo lokalizację. Na czas przeprowadzki przez dwa dni główny SOR wstrzyma przyjmowanie pacjentów. Zmiany są związane z gruntownym remontem.

"Abyśmy mogli przenieść Szpitalny Oddział Ratunkowy do tymczasowej lokalizacji, która znajduje się w budynku B, musimy na okres pełnych dwóch dób zamknąć czasowo SOR w budynku M" - powiedział zastępca dyr. SPWSZ ds. lecznictwa lek. Jarosław Bursa.

Czasowe wyłączenie SOR-u z ruchu karetek i pacjentów ma nastąpić w czwartek 27 marca i potrwać do soboty 29 marca.

"Dotyczy to oczywiście SOR-u głównego, czyli zlokalizowanego w budynku M, natomiast bez żadnych zakłóceń działać będą inne punkty przyjęć SOR w naszym szpitalu, czyli w budynku D – kardiologiczny i laryngologiczny, w budynku K – pediatryczny oraz zakaźny" - podkreślił Bursa.

"Jest to niezbędne, abyśmy mogli w nowy, tymczasowym miejscu w sposób fachowy i bezpieczny dla pacjentów świadczyć dalej naszą pomoc. Większą trudność sprawi nam przeniesienie lądowiska, ruch Lotniczego Pogotowia Ratowniczego musimy wstrzymać do poniedziałku – 31 marca" – dodał.

Zmiany są związane z modernizacją Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, który zostanie gruntownie wyremontowany, a pracownia diagnostyczna doposażona. Projekt został dofinansowane ze środków Funduszu Medycznego. Jego celem jest przede wszystkim unowocześnienie i dostosowanie infrastruktury SOR Szpitala Wojewódzkiego w Szczecinie do zwiększających się wymagań projakościowych.

Inwestycja zakłada przebudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz zakup i montaż m.in. kardiomonitorów, aparatów USG i EKG, defibrylatorów i respiratorów. Już zakupiono nowoczesny tomograf komputerowy.

"Jest to ważna dla nas inwestycja, ponieważ ostatni remont SOR był ponad dwadzieścia lat temu. Dzięki tej inwestycji podniesie się znacznie standard tego oddziału, a także zostanie on dostosowany do obecnych wymogów i potrzeb tego typu oddziału" - powiedział zastępca dyr. SPWSZ ds. administracyjnych Klaudiusz Dziubała.

Wartość całkowita dofinansowania to blisko 15 mln zł. Remont ma się zakończyć pod koniec 2025 r.

