SONDA. Jak spędzimy święta?

Bronisława Czechowska:

– Święta Bożego Narodzenia spędzę w gronie rodzinnym, tu w Nowogardzie, w obecności wnuczki Julii i córki Moniki, które już dziś serdecznie i świątecznie pozdrawiam za pośrednictwem „Kuriera Szczecińskiego”. Z żalem dostrzegam, że w rodzinie ubywa nam bliskich – cztery lata temu odszedł mój mąż. Dlatego pierwsze chwile przy wigilijnym stole mogą być pełne zadumy, ale tylko przez moment. Warto wtedy powspominać tych, których już z nami nie ma. Nasza domowa Wigilia będzie tradycyjna, bo z karpiem oraz pierogami z kapustą i grzybami.

Pan Konstantyn:

– Boże Narodzenie spędzę oczywiście w gronie rodzinnym, w domu w Nowogardzie. Oprócz spotkań z bliskimi planuję także spotkanie z kolegami ze szkoły, by porozmawiać i odpocząć, m.in. przy grach komputerowych. Skupię się również na przedświątecznych porządkach. Za pośrednictwem „Kuriera Szczecińskiego” życzę wszystkim nauczycielom oraz uczniom i uczennicom Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Nowogardzie spokojnych świąt.

Zbigniew Maślany:

– Święta, jak co roku, spędzę rodzinnie w towarzystwie żony, siostry, szwagra i brata. Oczywiście będziemy pomagać w przygotowaniach i czekać na prezenty, ale ja szczególnie czekam na swoją ulubioną potrawę, jaką jest świąteczny bigos, którego przygotowanie będzie jednym z ważniejszych kulinarnych elementów świąt. W tych trudnych czasach życzę wszystkim przede wszystkim pokoju na świecie oraz spokoju dla wszystkich obywateli w naszym kraju.

Anna Marciniak:

– Święta spędzę rodzinnie, w gronie najbliższych mi osób, czyli syna i synowej, u teściów mojego syna w Nowogardzie. Będzie to czas spokojnej, rodzinnej celebracji i rozmów – z pewnością nie o polityce, lecz o codziennych, bliskich nam sprawach. Wigilijnym specjałem, jak co roku, będzie zapewne kulinarna niespodzianka. Z okazji Bożego Narodzenia życzę wszystkim w Polsce i na świecie pokoju, spokoju oraz wzajemnej życzliwości. ©℗

