Sonda. Co jest najważniejsze w miłości?

Mariola Malinowska:

– Zawsze wydawało mi się, że w miłości najważniejsze jest szczęście oraz wszystko to, co się na nie składa. Nadal jestem bardzo zakochana w swoim mężu, Sławomirze, z którym dzielę wspólne życie już od 35 lat. Nasz ślub odbył się w grudniu 1991 roku. Dlatego z radością świętujemy każdą kolejną rocznicę, bo w związku wystarczy postawić na szczerość i zwyczajną otwartość w relacji.

Pani Urszula:

– Dziś zadaje pan w sondzie ulicznej bardzo ważne pytanie. Miłość to przede wszystkim kierowanie uczuć i zrozumienia do najbliższych – dzieci i wnucząt, i męża, jeżeli żyje. Jestem wdową, z mężem przeżyłam 30 lat. Mój ukochany Mirosław był najważniejszym mężczyzną w moim życiu i wciąż za nim tęsknię. Za pośrednictwem „Kuriera Szczecińskiego” pozdrawiam wszystkich zakochanych, a szczególnie moje dzieci i wnuczęta.

Kazimiera Piórkowska:

– Czasem zastanawiam się, czym jest miłość i co w niej najważniejsze? Dla mnie to przede wszystkim szacunek, szczerość i umiejętność zrozumienia drugiej osoby, nawet gdy jest trudno. Zawsze imponowała mi miłość osób starszych, choć młodsze pokolenie okazuje uczucia na swój sposób. Jedno jest pewne – bez wzajemnego szacunku nie ma prawdziwej miłości. Życzę wszystkim, a szczególnie czytelnikom „Kuriera Szczecińskiego”, dużo miłości.

Piotr Podgórski:

– 14 lutego to dla mnie wyjątkowy dzień, na który co roku czekam z radością. Miłość to przede wszystkim szacunek do osoby, z którą dzieli się życie. Z moją żoną Mirosławą jesteśmy małżeństwem od 10 lat – ten czas minął bardzo szybko. Największą wartością naszej miłości są nasze dzieci, Kasia i Antoni, których serdecznie pozdrawiam za pośrednictwem „Kuriera Szczecińskiego”. Wszystkim zakochanym życzę, by pamiętali o sobie nie tylko w walentynki, ale i na co dzień. My ten dzień spędzimy rodzinnie – wybieramy się do Koszalina na basen, by wspólnie cieszyć się sobą i tym dniem. ©℗

Tekst i fot. Jarosław BZOWY

