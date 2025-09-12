Sobotnia gra terenowa. Skolwińskim szlakiem

W sobotę odbędzie się gra miejska w Skolwinie. Fot. M. CIECHANOWSKI

„Skolwiński szlak” to dzielnicowa gra terenowa oparta na historii Skolwina i kluczowych dla niego miejsc. Do zabawy zaprasza Dom Kultury „Klub Skolwin” już w sobotę 13 września.

Na terenie dzielnicy rozstawione zostaną stoiska z różnymi aktywnościami, nawiązującymi do historii danego miejsca, a za wykonanie każdej z nich otrzyma się pamiątkowy stempel. Kto chce poznać trochę historii, a przy tym aktywnie i kreatywnie spędzić dzień – może zgłosić swój udział przez formularz lub telefon.

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 10-16. – Zachęcamy, by najpóźniej zacząć swoją podróż o 14, by na spokojnie przejść przez cały szlak – informują organizatorzy. – Osoby zapisane zapraszamy po odbiór map do Domu Kultury „Klub Skolwin”, niezbędnych do udziału w zabawie.

(K)