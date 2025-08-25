Sobota dla tarczycy. Konsultacje ze specjalistą

Rak tarczycy to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet na Pomorzu Zachodnim w przedziale 20-44 lata, a w populacji kobiet w średnim wieku (45-64 lat) ten rodzaj nowotworu jest na trzecim miejscu. Już 30 sierpnia będzie można skorzystać z konsultacji u specjalisty chirurga. Zachodniopomorskie Centrum Onkologii przy ul. Strzałowskiej w Szczecinie organizuje tego dnia „Sobotę z tarczycą”. Są jeszcze wolne miejsca. Trzeba się tylko zarejestrować na tę wizytę pod numerem telefonu: 91 42 51 595. Ale uwaga – warunkiem skorzystania z konsultacji jest aktualny wynik USG tarczycy z podejrzeniem zmian nowotworowych.

Rak tarczycy należy do grupy nowotworów o dobrym rokowaniu, o dość wolnym przebiegu. Im wcześniej wykryty, tym lepiej. Zdiagnozowany i leczony na wczesnym stadium daje aż 90-95 proc.szans wyleczenia. Objawy raka tarczycy, zwłaszcza we wczesnym etapie, są niecharakterystyczne, nie występują wcale, albo są na tyle skromne, że łatwo je przegapić.

