Sobota dla pań. O kobiecym zdrowiu ze specjalistami

O zaplanowanym na sobotę spotkaniu dziennikarzom opowiedzieli (na zdjęciu od lewej: dr n.med. Ryszard Bedner i dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz - z Kliniki Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt oraz Bogna Bartkiewicz - rzeczniczka prasowa SPSK nr 2). Fot. Agnieszka Spirydowicz

Wrzesień jest miesiącem świadomości nowotworów ginekologicznych. Lekarze zwracają uwagę, że o ile w zakresie profilaktyki i leczenia nowotworów piersi panie są już dość dobrze wyedukowane, o tyle w przypadku raka endometrium, raka jajnika czy nawet raka szyjki macicy wiedzy i świadomości jest wciąż za mało. Będzie można to nadrobić już w tę sobotę 9 września, w godz. 10-13. Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK-2 razem z Polskim Towarzystwem Ginekologii Onkologicznej organizuje pierwsze warsztaty dla kobiet, pacjentek onkoginekologicznych. To będzie eksperckie spotkanie ph. „Dbam o siebie - dbam o swoje zdrowie”. Obędzie się w hali widowiskowo-sportowej Netto Arena przy ul. Szafera 3/5/7 (wejście od frontu, przy kasach, sala konferencyjna, I piętro).

Sala, w której to spotkanie eksperckie się odbędzie, zmieści ponad 100 osób. Udział jest bezpłatny i polecany głównie pacjentkom ginekologicznym, które chorują, ale też kobietom zdrowym, które chcą jak najlepiej o siebie zadbać. Również rodzinom pacjentek z nowotworami ginekologicznymi. Będą prelekcje, prezentacje, wykłady, filmy, rozmowy z lekarzami, możliwość zadawania pytań.

- Na tym spotkaniu będziemy mówić dużo o nowotworach ginekologicznych - mówi dr hab. n. med. Anita Chudecka-Głaz, lekarz kierujący Kliniką Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej Dorosłych i Dziewcząt SPSK nr 2, konsultant wojewódzki w dziedzinie ginekologii onkologicznej oraz wiceprezes zarządu Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej. - O ścieżce pacjentki, która dotyczy diagnostyki, leczenia, obserwacji po leczeniu. Powiemy też o badaniach genetycznych, generalnie o roli genetyki w nowotworach ginekologicznych. Będzie mowa o diecie, o konieczności stosowania fizjoterapii, trochę też o urodzie w chorobie onkologicznej, o której nasze pacjentki też nie zapominają, i uświadomimy, że nie muszą o niej zapominać.

Eksperci podkreślają, że wciąż jest potrzeba uświadamiania, jak ważna jest profilaktyka i wczesna diagnoza.

- Podstawą jest profilaktyka, wykrywanie nowotworów w jak najwcześniejszym stadium - podkreśla dr n.med. Ryszard Bedner zastępca lekarza kierującego Kliniką. - Choć mamy tak świetne narzędzie jak cytologia (dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy - red.), to jednak zgłaszalność na te badania w grupie, która jest objęta programem bezpłatnych badań cytologicznych, jest na poziomie trzydziestu kilku procent. A mówimy o prostym badaniu, bezbolesnym, które nie stanowi żadnego problemu dla pacjentki. I mimo że zachorowalność na raka szyjki macicy spada, to większość przypadków, które zgłaszają się do nas, to są przypadki nieoperacyjne, bo są to już bardzo zaawansowane nowotwory, właśnie ze względu na to, że nie przeprowadzono żadnej wczesnej diagnostyki. A mamy tu przecież idealne narzędzie.

Nie w każdym rodzaju nowotworu ginekologicznego dostępne są tak skuteczne narzędzia do profilaktyki. Dlatego równie istotne są: świadomość możliwych objawów i regularne konsultacje ginekologiczne. O tym także specjaliści powiedzą na sobotnim spotkaniu.

Wydarzenie objęte jest patronatem krajowego konsultanta w dziedzinie ginekologii onkologicznej prof. dr. hab. n. med. Mariusza Bidzińskiego.

(sag)