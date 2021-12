Śnieg zasypał drogi. Są kolizje i wypadki

Do kolejnego wypadku doszło na drodze Gryfice-Rotnowo. Auto osobowe wpadło w poślizg i uderzyło w drzewo. Do wypadku doszło ok. godz. 22. Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gryficach dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.

Wcześniejsza informacja:

Niestety, po pierwszych opadach śniegu w regionie doszło już do kilku wypadków i kolizji. Policja apeluje do kierowców o ostrożną jazdę. Według synoptyków opadów śniegu można spodziewać się przez cały weekend.

Na drodze S3 w okolicach Goleniowa tir wpadł w poślizg i zablokował jezdnię w kierunku Szczecina. Są utrudnienia w przejeździe, tworzą się korki. Utrudnienia występują również na drodze krajowej 20 między Chociwlem a Węgorzynem. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jedna osoba została poszkodowana. Do wypadku doszło też w okolicach Czepina na drodze Szczecin-Gryfino.

