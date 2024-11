Śmierć żołnierza na Krzekowie. Jest akt oskarżenia

Myśl

2024-11-16 18:02:23

Jeśli ci zabójcy nielegalnie polowali na terenie ćwiczeń wojskowych 'w ciągu ostatnich dwóch lat przed zdarzeniem, co najmniej kilkunastokrotnie', to kto na to zezwolił lub nie dopilnował? Teren w ogóle nie był dozorowany? Ktoś z wojska za to odpowie? Kara za zabicie młodego człowieka jest śmieszna. Może trzeba wprowadzić do KK nowe przestępstwo: zabójstwo myśliwskie i wysokie kary za ten czyn. Na polujących na wszystko co się rusza, byłby jakiś bat.