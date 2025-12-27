Ślisko na drogach!

Fot. Mirosław Winconek/archiwum

W Szczecinie i województwie panują trudne warunki na drogach. Jest bardzo ślisko, policja apeluje do kierowców o ostrożność.



Śliska nawierzchnia i ograniczona widoczność znacząco zwiększają ryzyko kolizji, dlatego kluczowe znaczenie ma pełna koncentracja oraz dostosowanie prędkości do stanu drogi - zwraca uwagę policja. I przypominamy o kilku fundamentalnych zasadach. Ważne jest zachowanie bezpiecznego dystansu: zwiększenie odstępu między pojazdami daje niezbędny czas na reakcję podczas hamowania. Unikanie gwałtownych manewrów i nagłego hamowania pozwala zachować przyczepność. Szczególną czujność należy zachować w rejonie przejść dla pieszych.

