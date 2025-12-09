Sławosz Uznański-WIśniewski na ZUT o przyszłości sektora kosmicznego

"Jestem pod ogromnym wrażeniem Szczecina", stwierdził we wtorek Sławosz Uznański - Wiśniewski.

"Technologie kosmiczne są naszą przyszłością", powiedział kosmonauta Sławosz Uznański- Wiśniewski podczas wizyty na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Drugi w historii Polak, który poleciał w kosmos, we wtorek spotkał się ze studentami, także tymi, którzy chcieliby robić karierę w jego branży.

REKLAMA

- Być może w końcu doczekamy się dużych placówek technologiczno - wdrożeniowych, które będą znane na całym świecie. Wszystko zależy od naszych ambicji i realizacji planów. Gdzie możemy być? Dziś polski sektor kosmiczny zaczyna, ma 10 lat sektora komercyjnego za sobą. Ma za sobą skromne dofinansowanie. Pierwsze większe strukturalne finansowanie pojawiało się w 2023 roku wraz z pierwszą polską misją kosmiczną - mówił gość szczecińskiej uczelni. - Dziś ze strony czysto inżynierskiej w sektorze kosmicznym pracuje 2 tys. osób. Podczas naboru na studia kosmiczne i pokrewne było 2 tys. miejsc, a prawie 10 tys. chętnych - pomimo niżu demograficznego. Za 5 lat możemy mieć 20 tys. inżynierskich miejsc pracy.

Kosmonauta zdradził, że jeśli chodzi o branżę kosmiczną, Polska skupia się na projektach związanych z obronnością oraz bezpieczną komunikacją. Jest jeszcze program eksploracyjny - ten jednak nie jest aż tak rozwijany. A według Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego to właśnie ten ostatni jest motorem napędowym innowacji - bo generuje projekty mające przełożenie na rozwój gospodarczy.

- Jeśli chodzi o zrozumienie technologii kosmicznej, w Polsce poczyniliśmy duży postęp - ocenił uczestnik misji na Międzynarodową Stację Kosmiczną. - Mamy zrozumienie ogólnospołeczne i polityczne. Technologie kosmiczne są naszą przyszłością. Budują infrastrukturę krytyczną, która jest strategiczna dla rozwoju kraju. Natomiast przed nami duża część edukacyjna i dotycząca tego, jak budować programy innowacyjne, jak wykorzystać kapitał ludzki i innowacje do budowy najlepszych systemów.

Eksperymenty, które wykonywał Polak orbitując nad planetą Ziemia, są eksperymentami, które można zastosować w różnych dziedzinach. Także w obronności.

W środę o g. 15 rozpocznie się kolejne spotkanie ze Sławoszem Uznańskim-Wiśniewskim: w auli Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej 71–79 w Szczecinie. Transmisję z wydarzenia będzie można śledzić na kanale US na YouTubie.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 10.12.2025 r.

Alan Sasinowski

REKLAMA