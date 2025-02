Śladem naszych publikacji. Tu zaszła zmiana

Po interwencji „Kuriera” gruz z parkingu został usunięty, uwalniając miejsce samochodom. Fot. Czytelnik

Nieznany sprawca zrzucił gruz na miejskim parkingu u zbiegu al. Bohaterów Warszawy i ul. Mieszka I w Szczecinie, tuż przy terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Odpad zalegał tygodniami, zajmując jedno z miejsc postojowych. W tej sprawie alarmował jeden z naszych Czytelników. Uprzedzał: „dzikie wysypiska śmieci rozrastają się na zasadzie kuli śniegowej: do jednego worka śmieci ktoś dokłada kolejny, ktoś inny dowozi stare meble itd. Jak gruz w tym miejscu poleży jeszcze tydzień, to pewnie zacznie się dowożenie do niego typowo domowych odpadów, a jak dojdą do tego jeszcze gabaryty…”.

Urzędnicy w końcu – czyli po publikacji „Kuriera” – zareagowali. Gruz z parkingu został usunięty, uwalniając miejsce samochodom. Operacja odbyła się na koszt miasta, czyli niestety nas wszystkich. Przypominamy więc: pozostałości z budowy, remontu i demontażu elementów infrastruktury technicznej nieruchomości nie są przyjmowane w szczecińskich ekoportach, a ich porzucenie w miejscu niedozwolonym sprawcy grozi kara grzywny w wysokości do 500 zł. ©℗

(an)