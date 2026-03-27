Śladami starego Dąbia. W dobrym towarzystwie, z humorem i książką

Fot. Arleta NALEWAJKO

Gdzie stał dawny młyn koronny, a gdzie zachowały relikty murów obronnych? Jak dawniej wyglądał pałacyk myśliwski Jana Fryderyka, a jak „czytać” pozostałości historycznej zabudowy miasta? Wiele można stawiać pytań o ciekawe miejsca z historią w tle, szczególnie gdy dotyczą Dąbia. Na wszystkie będzie starał się odpowiedzieć – w trakcie sobotniego spaceru – miejski konserwator zabytków.

REKLAMA

Miejski Ośrodek Kultury w Szczecinie wskazuje dwa powody, dla których spacer „Śladami Starego Dąbia” zapowiada się wyjątkowo. Jednym jest rocznica wydania „Mojego powojennego Dąbia” – książki Alicji Biranowskiej-Kurtz, a głównym – osoba przewodnika, w którą to rolę wcieli się Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków.

– Często słychać narzekania, że Szczecin nie ma prawdziwej starówki, przyciągającej swym urokiem i tętniącej życiem dzielnicy dla turystów i imprezowiczów. Tymczasem w strukturze urbanistycznej miasta są zachowane aż dwa Stare Miasta. Obok tego położonego w lewobrzeżnej części Odry, u stóp zamku, zachowała się równie stara dzielnica staromiejska na prawobrzeżu – Dąbia, które do 1948 r. stanowiło odrębny od Szczecina organizm miejski. Pomimo zniszczeń w 1945 r., Dąbie zachowało relikty przeszłości świadczące o dawnej świetności miasta położonego nad Płonią – przekonuje MOK i zachęca: „Podczas spaceru zobaczymy m.in. relikty dawnych murów obronnych, pozostałości historycznej zabudowy, kościół Wniebowzięcia, dawny młyn koronny, czyli folusz sukienniczy na rzece Płoni, pałacyk myśliwski Jan Fryderyka, dawny cmentarz przy ul. Świetlińskiego i wiele innych ciekawych miejsc z historią w tle”.

Spacer „Śladami Starego Dąbia” został zaplanowany w najbliższą sobotę (28 marca), a rozpocznie przy ul. Emilii Gierczak – przy skrzyżowaniu z ul. Józefa Mianowskiego (dawny rynek) – o godz. 11.

Udział w nim jest bezpłatny, a każdy mile widziany. Natomiast obowiązkowe: dobry humor i wygodne buty. Co ważne, bo spacer ma potrwać około 2 godziny. Po nim – o godz. 13 w Klubie Delta (ul. Racławicka 10) – odbędzie się spotkanie autorskie z Alicją Biranowską-Kurtz i jej powojennym Dąbiem. ©℗

(an)

REKLAMA