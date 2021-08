Ślad czasu i historii. W niepamięci.

Dziwne, ciekawe, piękne, a może przeciwnie - fatalne, koszmarne? Jeśli jest coś, co w pejzażu miasta porusza, co budzi zainteresowanie i chcesz na to zwrócić uwagę szczecinian, podziel się tym z nami. „Kurier" ma łamy otwarte dla autorskich zdjęć i komentarzy Czytelników.

Oto jeden z takich listów, jaki do redakcji nadesłała pani Elżbieta:

"Gdyby ktoś spytał, jak wygląda grzech historii polskiego Szczecina, to powiedziałabym: spójrz na kamienicę Śląska 41. Zdjęcia nie oddają pełni zawstydzającego dramatu tego miejsca. To trzeba zobaczyć, tego trzeba doświadczyć. W sercu miasta - wraz z płatami grubych warstw olejnicy - odpadają delikatne wiekowe polichromie i freski. Nie mieszkam w tej kamienicy. Przechodząc tylko tu zajrzałam. Ale to miejsce mnie boli".

Mamy nadzieję, że ten poruszający obraz degradacji tzw. szczecińskiej secesji zwrócą uwagę również miejskie służby, a w szczególności Miejski Konserwator Zabytków w Szczecinie. ©℗

(an)