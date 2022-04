Skwer powstaje na skarpie

Od końca stycznia br. trwają prace przy urządzaniu placu aktywnej rekreacji dla maluchów, średniaków, młodzieży, dorosłych i seniorów na skarpie między terenem SP 11 i pobliskimi budynkami przy ul. Stanisława Dubois w Szczecinie, stanowiącej jednocześnie skrót, którym można dojść także do położonej niżej ul. Emilii Plater. To zwycięski projekt z edycji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021, który do realizacji wskazali mieszkańcy osiedla Drzetowo-Grabowo, oddając nań wówczas najwięcej głosów.

Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku będzie składało się z pięciu części przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. Na całość złożą się: boisko-multiarena, plac do ćwiczeń street workout – dla młodzieży i dorosłych, plac z atrakcjami dla starszaków przeznaczony dla 5-10 latków, ogrodzony plac zabaw dla najmłodszych 2-5 latków oraz zakątek fitness dla seniora z siłownią outdoorową. Powstanie według projektu przygotowanego przez Autorską Pracownię Projektową – Architekt Karol Barcz ze Szczecina.

Pojawiły się tam już stopnie nowych schodów z pochylniami, rozpoczęło się też wytyczanie alejek i miejsc pod parkowe ławki i siedziska. Okoliczna zdziczała zieleń przejdzie cięcia pielęgnacyjne, przewidziane są również nowe nasadzenia. Założone zostaną nowe trawniki. Ponadto dla poprawy bezpieczeństwa przestrzeń zyska oświetlenie. Przy okazji remont przejdzie też uliczna pompa wody.

Cały pas terenu zostanie wyczyszczony i uporządkowany. Wykonawca prac, wybrany w przetargu przez Zakład Usług Komunalnych, zobowiązał się do realizacji pomysłu w terminie 270 dni od przekazania mu placu budowy. Efektu końcowego należy więc spodziewać się jeszcze tej jesieni, w ostatniej dekadzie października. Zadanie zlecone zostało firmie KS Usługi Ogólnobudowlane Szymon Koza z Gryfina za kwotę 784 738 zł. ©℗

(M)